Eleição em Fortaleza: UP retira pré-candidatura para apoiar Técio, do Psol, a prefeito

A convenção do Psol para oficializar Técio será realizada no domingo, 4

Em convenção na noite desta sexta-feira, 2, a Unidade Popular (UP) retirou a pré-candidatura de Haroldo Neto a prefeito de Fortaleza. Em encontro no auditório do Curso de História da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Centro de Humanidades II, bairro Benfica, o partido decidiu apoiar a pré-candidatura de Técio Nunes (Psol).

TÉCIO Nunes, pré-candidato do Psol, comanda reuniões para definir plano Crédito: Ludmyla Barros/especial para O POVO

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A convenção do Psol para oficializar Técio será realizada no domingo, 4. no teatro São José, às 10 horas. A chapa terá Cindy Carvalho (Rede) como vice.