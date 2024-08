Deputado pede 'fora Lula, impeachment de Moraes e chama Girão de 'melhor senador do Brasil'

Deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS), na convenção que oficializou a candidatura de Eduardo Girão e da vice, Silvana Bezerra (Novo) Crédito: Ludmyla Barros/Especial para O POVO

Apesar do tom ameno do candidato, a convenção que oficializou a candidatura de Eduardo Girão (Novo) e da vice, Silvana Bezerra (Novo), à Prefeitura de Fortaleza contou com gritos de "fora, Lula" e pedidos de impeachment ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Evento ocorreu na manhã deste sábado, 3. Declarações partiram do deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS). Demais figurões do partido como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema e o ex-deputado Deltan Dallagnol não compareceram e enviaram vídeos com mensagens de apoio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Van Hattem começou o discurso já com gritos de “Fora, Lula!” e “Fora, Alexandre de Moraes!”, sendo aplaudido pelos presentes. Depois, levantou um “viva Girão!”. Até aquele momento, adversários políticos não haviam sido citados diretamente por ninguém e o evento mantinha um tom ameno. O deputado foi em outro tom.

Ao longo da fala, ele intercalou elogios a Girão e ataques a Lula e ao STF. O cearense foi chamado de “melhor senador do Brasil” e de “grande amigo”. Já a chapa com a vice, Silvana, foi chamada de “match perfeito”. “Silvana, eu não conhecia. Eu ouvindo ela falar, inclusive, se ela fosse do PT eu diria que roubou o meu discurso”, foi o comentário do deputado. Van Hattem saudou os vereadores presentes e pediu para que “escolhessem o caminho difícil” e não se deixassem levar por tentações e abuso de poder. Neste ponto, voltou a mencionar Lula. “É muito triste vermos um ladrão na presidência da República. E não tem problema falar nem aplaudir porque é ladrão mesmo e é isso aí”, disse. O deputado ainda disse que ficou um pouco “entristecido” ao saber da postulação de Girão à Fortaleza, já que ele deveria continuar o trabalho no Senado, visando o impeachment de “um ministro do Supremo”, no caso, Alexandre de Moraes.