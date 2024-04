Eleições: PSB, PSD, MDB e Republicanos de olho em indicar vice do PT

DOMINGOS Filho (PSD), Eudoro Santana (PSB), Eunício Oliveira (MDB) e Chiquinho Feitosa (Republicanos), presidentes dos principais partidos da base de Elmano Crédito: Fco Fontenele/O POVO; Aurélio Alves/O POVO; Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados; Pedro França/Agência Senado

O PT ainda não definiu quem disputará a Prefeitura de Fortaleza, embora Evandro Leitão tenha dado um grande passo ao ter 59% de votos das suas quatro chapas na disputa interna. Mas enquanto o martelo não é batido, partidos aliados já estão de olho na vice. Dez partidos integram hoje a base do PT no governo estadual. A maioria se encaminha para seguir a sigla nas eleições de Fortaleza. Nesse cenário, quadros "peso pesado" se articulam para indicar o nome para compor a chapa encabeçada pelo partido petista. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em teoria, o PSB larga na frente. Em número de prefeitos, é o maior partido do Estado. Pode ganhar uma bancada de nove deputados estaduais e cinco suplentes na Assembleia Legislativa, embora esteja hoje sem representação parlamentar estadual ou na bancada cearense na Câmara dos Deputados.

Principal expoente da legenda, o senador Cid Gomes tem sido a principal voz aliada a questionar a própria prerrogativa de o PT lançar candidato, pois considera concentração demais para um partido que tem o governador do Estado e o presidente da República. O PSB, assim, coloca-se como opção até para disputar a Prefeitura, que dirá indicar vice. Porém, a janela partidária transformou o PSD na segunda maior força na Câmara Municipal de Fortaleza, onde o PSB não tem maior expressão. A legenda do deputado federal Luiz Gastão e do ex-vice-governador Domingos Filho se coloca nesse plano. Todavia, nas eleições de 2022, nem PSB nem PSD estavam na aliança que elegeu Elmano de Freitas (PT) governador. Ambas as legendas estavam do lado de Roberto Cláudio (PDT) e aderiram à base estadual petista em 2023. Por isso, partidos que estavam na eleição de Elmano reivindicam a prioridade. É o caso do MDB, que já tem a vice estadual, com Jade Romero.