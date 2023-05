Chiquinho abre porta do Republicano para Evandro e diz que ele tem 'imensa preferência' para 2024

Presidente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa afirmou que Evandro Leitão, filiado ao PDT, é visto com entusiasmo para uma possível disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. Próximo ao ministro Camilo Santana (Educação), o presidente da Assembleia Legislativa é cotado para a disputa no próximo ano, seja como filiado ao PT, seja por outro partido da coalizão liderada pelo ministro e pelo governador Elmano de Freitas (PT). Cristiane Sales Leitão, esposa de Evandro, é membro do diretório estadual do Republicanos.

"O Republicanos também é a casa do Evandro", disse Chiquinho. "A Cristiane Leitão, esposa do presidente da Assembleia, é nossa presidente do Republicanos Mulher, portanto, ele tem convite toda hora para estar no Republicanos, que é também a casa dele. Então, fica sempre à vontade em relação a isso."

Questionado pelo O POVO se Evandro tem a preferência dele para a disputa, Feitosa respondeu que é um nome que se encaixa para tudo. "Não tenha dúvida que é um dos nomes que a gente tem imensa preferência, pela capacidade dele, pelo compromisso que ele tem com a causa pública."

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) esteve nesta sexta-feira, 19, no evento do Republicanos no auditório Murilo Aguiar, no Legislativo cearense.

Chiquinho foi prestigiado por Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, pelo presidente nacional da legenda, pastor Marcos Pereira, e pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas. Impossibilitado de ir, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), enviou vídeo ao aliado que foi reproduzido durante o ato.