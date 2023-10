PSB ganha 4 novos prefeitos que deixaram o MDB em meio a briga entre Eunício e Leonardo Araújo

Rafael Marques , prefeito de Pacatuba, Telvânia Brás (Paramoti), David Campos , (Palmácia) e Robert Viana (Mulungu) desembarcam no PSB. A legenda socialista, agora com 26 prefeitos, é presidida por Eudoro Santana , pai de Camilo Santana (PT), ex-governador e atual ministro da Educação. Os pais e a esposa de Araújo também se desfiiaram do MDB.

Em meio a entrevero no MDB cearense com o deputado federal Eunício Oliveira (MDB), o secretário de Assuntos Federais do Ceará e ex-deputado estadual, Leonardo Araújo anunciou a saída de quatro prefeitos do partido. Ele próprio ainda decidirá seu futuro, já que também está deixando a agremiação.

As postagens referentes às filiações foram publicadas no Instagram de Araújo, todas com a observação de que as articulações passaram pelo ex-senador Chiquinho Feitosa, do Republicanos. Feitosa é um dos principais aliados e articuladores de Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas (PT).

No último dia de 10 outubro, Eunício admitiu ter gravado um áudio com ofensas homofóbicas dirigidas a Leonardo Araújo. "Me processa bichinha, eu quero contar seus podres todos, porque eu conheço todos. Ladrão é você, seu viado. Vai, processa, para eu mostrar que tu é baitola, viado e ladrão. Ladrão é você, seu viado escroto. Bichinha nojenta", diz o áudio, enviado em uma conversa privada tornada pública posteriormente.

Os dois são correligionários há uma década no MDB, mas se desentenderam na eleição de 2022, quando Leonardo Araújo teve as contas de campanha reprovadas pela Justiça Eleitoral. Eunício é presidente do MDB no Ceará e se recusou a chancelar a prestação de contas. A assinatura pendente pesou para o Tribunal Regional Eleitoral rejeitar o balanço contábil.

Em nota, Oliveira afirmou que em um momento de irritação, após "chantagens, agressões, calúnias e acusações infundadas", feitas pelo ex-deputado Leonardo Araújo, "emitiu palavras que não fazem parte dos seus conceitos pessoais, morais e políticos."

A reportagem apurou que Araújo deve alegar ter sofrido perseguição interna para tentar evitar punição por infidelidade partidária. Já pessoas próximas de Eunício afirmam que Leonardo Araújo tenta usar a disputa para se projetar politicamente.

Araújo negou, também em nota, ser o dono da voz segundo a qual Eunício sentiria ciúmes dele, razão pela qual teria o ofendido. O áudio cita dois deputados federais que o ainda emedebista preferiria, em detrimento de Eunício.