"PT e PSB terem duas candidaturas em Fortaleza é improvável", diz Léo Couto

Após falas do senador Cid Gomes (PSB) mostrando o interesse de lançar uma candidatura própria do partido em Fortaleza, contra uma "hegemonia" do PT, o vereador Léo Couto (PSB) disse ser improvável que as duas siglas apresentem pretendentes diferentes nas eleições.

"A gente é um partido plural, respeita o que cada um pensa, inclusive o senador Cid, mas eu tenho certeza, e já falando também pelo PSB, que a questão de lançar duas candidaturas seria improvável nesse momento", disse ao O POVO nesta quinta-feira, 21.

“Não sou dono da verdade, nem sou radical. Mas eu acho que o exemplo que temos aqui no Ceará de compartilhamento de poder, de não-concentração, de não-hegemonização da política. Acho que é algo bom. Eu tenho defendido com lealdade que a gente possa ter um candidato que não necessariamente seja do mesmo partido que já tem a Presidência da República e que tem o Governo do Estado”, afirmou Cid em evento do PSB.