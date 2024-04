Sarto sobre Evandro: 'Vamos observar quem é raiz ou nutella, que come coxinha fazendo careta'

Comentário faz referência a vídeo do presidente da Alece comendo um salgado, que circulou no segundo semestre de 2023 nas redes sociais. Prefeito também comentou sobre mudanças no secretariado

"No tempo devido, nós vamos observar quem tem projeto para Fortaleza, o que é que se pensa, quem conhece Fortaleza, quem é raiz. Que tem gente raiz e gente nutella, que come uma coxinha fazendo careta, né?", disse em entrevista coletiva na entrega do novo Frotinha de Messejana .

Antes do comentário, o chefe do Executivo municipal alegou não "individualizar questões" e que, "no tempo aprazível pela lei eleitoral", deve "se manifestar sobre todos os projetos". Apesar disso, a resposta de Sarto fez referência a um vídeo que circulou nas redes sociais no segundo semestre de 2023 em que o deputado petista apareceu comendo um salgado.

Nesse domingo, 7, Leitão conquistou maioria na votação que elegeu delegados partidários que escolherão o candidato do PT para disputar as eleições de outubro. Ao todo, ele alcançou cerca de 60% dos votos válidos, saindo na frente dos cinco postulantes petistas, entre eles a deputada federal Luizianne Lins, que conseguiu 29% do eleitorado.

O prefeito reforçou ainda não tratar de pautas político-partidárias por ora. Segundo ele, sua prioridade é “cuidar do fortalezense”. "A nossa agenda não comporta essa agenda política. A agenda política está sendo feita pelos dirigentes partidários. Evidentemente, quando chegar o prazo legal para a realização das convenções, a gente vai tratar disso na convenção, no tempo devido".