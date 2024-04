Evandro Leitão consegue maioria para ser candidato do PT a prefeito de Fortaleza

Evandro Leitão confirmou favoritismo e conseguiu maioria para ser candidato do PT a prefeito de Fortaleza . O presidente da Assembleia Legislativa (Alece) terá o apoio da maioria dos delegados que votarão em encontro municipal do partido, marcado para o dia 21 de abril. Individualmente, a chapa que apoia Luizianne Lins foi a mais votada, com 1.686 votos. Mas, Evandro teve apoio de quatro chapas que, somadas, conseguiram mais da metade dos delegados (3.445). A eleição registrou 5.813 votos válidos.

O processo de escolha se dá por meio de eleição indireta. Foram eleitos neste domingo, 7, a chapas que indicarão os delegados que terão direito a voto no encontro municipal . O encontro, marcado para o próximo dia 21 de abril, vai oficializar a candidatura do partido à Prefeitura da Capital.

Artur Bruno, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e hoje assessor especial do governo Elmano de Freitas





Evandro Leitão, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa





Guilherme Sampaio, vereador licenciado, deputado estadual em exercício e ex-secretário de Cultura do Estado





Larissa Gaspar, deputada estadual e ex-vereadora





Luizianne Lins, deputada federal, ex-prefeita de Fortaleza, ex-vereadora e ex-deputada estadual

Houve atritos e provocações entre parte dos filiados. Apoiadores de Luizianne fizeram cobranças e hostilidades a aliados de Evandro e de Guilherme. Quando Evandro chegou, na parte da manhã, militantes ligados a Luizianne balançaram bandeiras e gritaram o nome dela. O deputado estadual De Assis Diniz disse que não era permitido e tentou tirar. Armou-se, então, a confusão.

Com a situação já calma, uma mulher, ao cumprimentar Evandro na sede do PT, disse a ele: "Aqui é Luizianne. Se ela não for candidata nós vamos votar tudo em branco".

Apoiadores de Luizianne e Evandro discutiram na sede. Sobre Guilherme, uma senhora disse: "Traiu Luizianne".

Na sede do partido, no bairro Benfica, um dos locais de votação, as urnas foram abertas por volta das 8h10min, com os primeiros eleitores chegando logo em seguida. A votação se encerrou quando o relógio passava das 17 horas. Após o fim do pleito, militantes ligados a ex-prefeita festejaram o rito partidário na sede do partido e entoaram cânticos de apoio a Luizianne. Com a divulgação de resultados extraoficiais em primeira mão pelo O POVO, por volta das 19 horas, militantes que apoiam Evandro começaram a comemorar.

Evandro chegou à sede do partido às 20 horas onde foi recebido por apoiadores que, cantando e pulando, o acompanharam PT adentro. Com ele estavam o deputado federal José Guimarães e os deputados estaduais De Assis Diniz e Júlio Cesar Filho.

Dentro da sede, o pré-candidato petista reforçou discurso de unidade, onde afirmou que buscaria os outros quatro pré-candidatos para selar um pacto partidário que garanta união.

"Não tem nem vencidos, nem derrotados, nem vencedores. Aliás, se teve algum vencedor foi o partido dos trabalhadores. Pelo exemplo de democracia, pela lisura do processo. Acredito que o PT sai fortalecido e unido deste processo de escolha dos delegados que irão escolher aquele que representará o partido e o projeto comandado pelo presidente Lula, pelo governador Elmano e pelo ministro Camilo Santana. É neste projeto que acreditamos", disse Evandro em coletiva.

O resultado oficial foi divulgado depois das 20 horas, quando o presidente do PT Fortaleza, deputado Guilherme Sampaio, realizou leitura dos dados da votação. Ele reforçou o fortalecimento do partido após o processo.

"Foi um dia bastante intenso e mais uma vez o PT celebra a sua democracia interna. Parabenizo os representantes das chapas, pré-candidatos. Parabenizar Evandro, Larissa, Luizianne, Arthur e à comissão eleitoral e nosso grupo de trabalho eleitoral", comentou o presidente do PT Fortaleza.

E seguiu: "O PT é o único partido do Brasil que realiza um processo direto de envolvimento da sua militância como vocês viram hoje. Foi de arrepiar o que vimos no PT", disse Guilherme reforçando que a votação registrou "recorde de presença". Foram 5.813 votos validos, 56 votos brancos e 45 nulos.

Com informações do repórter Guilherme Gonsalves

Atualizada às 23 horas

