Evandro diz que buscará apoio da "querida companheira" Luizianne Lins

Evandro Leitão em frente à sede do PT Crédito: AURÉLIO ALVES

Em entrevista coletiva na sede do PT, após a votação que elegeu os delegados que decidirão o candidato à Prefeitura de Fortaleza no partido, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, defendeu a unidade na legenda e disse que buscará o apoio dos demais pré-candidatos. A maioria dos delegados eleitos apoia Evandro, que deverá ser, assim, confirmado como candidato petista a prefeito de Fortaleza em encontro no dia 21 de abril. Evandro, na sede do PT, faz aceno a demais pré-candidatos e pede unidade para "enfrentar o fascismo, o bolsonarismo e a máquina da Prefeitura" pic.twitter.com/MiT1AXrGEM Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 7, 2024