Em ato do Republicanos, Chiquinho é saudado como 'candidato a senador'

O dirigente do Republicanos no Ceará, Chiquinho Feitosa, foi saudado como candidato ao Senado em 2026, durante encontro do partido, realizado nesta sexta-feira, 19, na Assembleia Legislativa. A deferência esteve direta ou indiretamente nas palavras de pelo menos dois convidados, como a senadora Augusta Brito (PT) e o líder do Republicanos na Câmara dos Deputados, o paraibano Hugo Motta.

Motta afirmou que espera ter notícias do Republicanos organizado em Fortaleza e protagonizando o processo eleitoral do próximo ano. Entre outras razões, para que em 2026 possa ver Feitosa candidato ao Senado. Augusta Brito afirmou ter se tornado mais próxima de Chiquinho na campanha de 2022. Ao final do discurso, ela disse que o empresário agropecuarista poderá estar no Congresso.

Augusta afirmou que trabalha incansavelmente para que os eleitores tenham orgulho de tê-la em Brasília, assim como teriam satisfação de contar com Cid Gomes e terão, futuramente, mesmo sentimento ao olhar para "outros" nomes que "com certeza virão aí".

Duas vagas estarão em disputa no Senado em 2026. Eles são atualmente ocupadas por Cid Gomes (PDT) e Luis Eduardo Girão (Novo).