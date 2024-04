Guimarães sobre eleição de delegados do PT: "Hoje a gente define nosso candidato"

O PT elege neste domingo, 7, os delegados que votarão no encontro municipal do partido. Os 200 eleitos escolherão, no dia 21 de abril, para escolher quem representará o partido na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Porém, na prática, a escolha já ocorre hoje, como ressaltou o deputado federal José Guimarães.

Os filiados votam neste domingo em chapas, que apoiam candidatos. Os pré-candidatos Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Luizianne Lins são apoiados cada um por uma chapa. Evandro Leitão tem o apoio de quatro. E Artur Bruno não tem nenhuma chapa que o apoie.

As 200 vagas de delegados serão distribuídas proporcionalmente aos votos que as chapas tiverem. Uma chapa que tiver 10% de votos, por exemplo, tem direito a 20 delegados. Uma chapa com 1% tem dois delegados. E assim por diante. São esses delegados que votam no dia do encontro e escolhem quem dos cinco pré-candidatos será o candidato ou candidata à Prefeitura da Capital.