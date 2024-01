Partido de Damares e Tarcísio, Republicanos estará com petistas em Fortaleza

Presidente do Republicanos no Ceará, o ex-senador Chiquinho Feitosa afirmou ao O POVO que moverá a legenda de acordo com as sinalizações do ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Isto é, a agremiação conservadora estará ao lado dos petistas na disputa à Prefeitura de Fortaleza. A candidatura do bloco liderado pelo governador Elmano de Freitas e Camilo virá do PT, cuja decisão sobre quem o representará na corrida ao Paço Municipal está agendada para março próximo.

No plano nacional, o Republicanos é abrigo para nomes ligados ao bolsonarismo, como o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e a ex-ministra e atual senadora Damares Alves. Contudo, tem dois ministérios no governo Lula: Esportes e Portos e Aeroportos. Oficialmente, portanto, é base do governo federal.