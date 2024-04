"Ainda não temos discussão de pré-candidaturas dentro do PSD", diz Luiz Gastão

Apesar de abertos a avaliarem nomes, como os de Célio Studart e Domingos Neto, o presidente do PSD Fortaleza afirma que há uma tendência natural da sigla seguir com o governo

Presidente do PSD em Fortaleza, Luiz Gastão, afirmou que, hoje, o partido não está discutindo nomes de pré-candidaturas à Prefeitura de Fortaleza, por focar em “propostas para a Cidade”. Apesar disso, segundo o deputado federal, a discussão poderá se dar futuramente, quando a sigla debaterá nomes de “qualquer um da bancada do PSD” considerando, ainda, a “tendência natural” do partido apoiar a base formada pelo Governo do Estado para a disputa do Palácio do Bispo.

“Hoje vamos reunir todos os vereadores eleitos. Após, vamos ter uma reunião com toda a chapa de pré-candidatos do PSD para discutir o que pra nós é mais importante: o que deve ser melhorado na cidade, quais os projetos do PSD para a Cidade”, afirmou o presidente nesta segunda-feira, 8, quando anunciou os novos líderes do partido na Câmara de Fortaleza.

Sobre a disputa para a Prefeitura, Gastão foi perguntado em específico sobre o deputado federal Célio Studart (PSD), que já manifestou diversas vezes interesse em concorrer na disputa. O presidente desconversou, afirmando que essa questão não é discutida hoje no partido. Segundo ele, quando for o momento, a sigla irá ponderar, além de Célio, sobre o nome de “qualquer um que faz parte da bancada”.