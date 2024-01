Eleições 2024: negociação envolve Senado em 2026; Guimarães, Eunício, Cid e Luizianne são cotados

O deputado estadual Júlio César Filho (PT), o Julinho, em maio deste ano, já havia levantado a tese de um acordo para 2024 que envolvesse 2026, com a candidatura de Evandro Leitão a prefeito no ano que vem.

Daqui a três anos, duas vagas de senador se abrirão em cada estado. No Ceará, referem-se às cadeiras hoje ocupadas por Eduardo Girão (Novo) e Cid Gomes (ainda no PDT), eleitos em 2018. As chapas, então, poderão lançar duas candidaturas cada ao Congresso Nacional.

Em plenária no teatro do Centro Universitário 7 de Setembro, no início de dezembro, o deputado federal José Guimarães (PT) afirmou ao O POVO que os acertos sobre as eleições municipais de 2024 passam necessariamente pela inclusão de 2026 nas discussões.

Guimarães cultiva o desejo de deixar a Câmara dos Deputados rumo ao Senado Federal desde 2014 . Naquele ano de Copa do Mundo no Brasil, ele representaria o PT na chapa majoritária , mas abriu mão da vaga para que o então deputado estadual Camilo Santana (PT) fosse o candidato da aliança ao Governo do Ceará. Ele enfrentaria o senador Eunício Oliveira (MDB), emedebista apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva, numa disputa acirrada no primeiro turno: 47,79% a 46,41% dos votos válidos em favor do petista.

O cenário mudou bastante desde maio, sobretudo no PDT. Evandro Leitão pediu filiação ao PT e deve ingressar nesta semana no partido. Cid Gomes está de saída da legenda. O equilíbrio de forças partidárias na aliança precisaria considerar as novas circunstâncias. Além disso, há mais gente na base governista que quer a indicação para uma das duas candidaturas a senador.

Julinho então sintetizou: "Eu acho que a gente garantindo a vaga a candidatura de prefeito, sendo do PT com o nome de Evandro Leitão, a gente já possibilitaria essa possível articulação antecipando 2026 com essas duas vagas da senatória de PT e a vaga, a outra vaga, dessa possível candidatura de Guimarães e Cid em 2026".

O PT cearense tem espaço hoje no Senado com Augusta Brito (PT), suplente em exercício. Camilo Santana (PT), titular, está licenciado para gerir a educação brasileira na Esplanada dos Ministérios.

“Sei o que significou pra você esse recuo, mas às vezes a gente dá um passo pra trás, para dar dois pra frente”, disse Camilo a Guimarães na reunião do diretório estadual do PT, em 2014, após ser confirmado como candidato a governador. Será em 2026 o ano de Guimarães dar os "dois passos" adiante?

No primeiro semestre, Cid sinalizou que abriria mão de uma nova caniddatura ao Senado para Ciro Gomes concorrer se isso significasse o entendimento entre eles e a pacificação do PDT do Ceará.

É um cenário distante, antes da disputa entre os irmãos se tornar uma briga pública. Cid tem a saída do PDT encaminhada — foi até ameaçado de expulsão.

Eunício

Ex-presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira foi senador de 2011 a 2019 e quer voltar a concorrer. Em evento do MDB, ele disse: "Todo mundo sabe que sou candidato ao Senado em 2026. Nós temos um acordo, com Camilo e Elmano, abrem duas vagas e uma delas seria o meu nome".



Em 2010, Eunício se elegeu senador ao lado de José Pimentel (PT). O MDB hoje ocupa a vice do governador Elmano de Freitas (PT), com Jade Romero (MDB). Para disputar o Senado em 2026, dificilmente manteria a vice. Em 2010, o partido tanto teve Eunício para senador quanto elegeu o vice-governador — Domingos Filho. Mas, o cenário é hoje muito diferente. Na hipótese de Eunício ficar com uma das vagas, necessariamente o grupo de Cid Gomes (hoje no PDT e com uma das duas cadeiras) ou o PT precisariam ficar fora da disputa pelo Senado.

Chiquinho Feitosa

Com papel estratégico nas articulações de bastidor do grupo de Camilo Santana, Chiquinho Feitosa já teve uma experiência no Senado. Era suplente e assumiu durante licença do então senador Tasso Jereissati (PSDB). A amizade entre os dois se decompôs quando Feitosa aprovou em convenção partidária a neutralidade do PSDB na disputa do Ceará.

A ideia do partido, chancelada pelo líder maior, Tasso, era dar sustentação à candidatura de Roberto Cláudio (PDT) ao Governo do Ceará. A candidatura do empresário Amarílio Macedo (PSDB) a senador foi inviabilizada após manobra de Chiquinho. O partido acabou sem poder se aliar a ninguém em 2022.

O movimento foi entendido como uma operação de Chiquinho em favor de Camilo. A ausência do PSDB na disputa majoritária prejudicou Roberto Cláudio e ajudou a candidatura do hoje governador Elmano. Vozes próximas a Elmano e Camilo já disseram que ele seria honrado mais adiante por ter sido "sacrificado" no processo eleitoral de 2022.

Em maio deste ano, em evento do Republicanos, Chiquinho foi tratado como futuro candidato a senador.

Luizianne

Nas complicadas negociações do PT, além de Guimarães, há a cogitação de a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins ser candidata a senadora em 2026, como parte do acordo para ela abrir mão de concorrer a prefeita da Capital em 2024 e, com isso, dar espaço para Evandro Leitão ser o escolhido. Luizianne tem negado a hipótese de se retirar da disputa interna.