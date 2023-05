Eunício renova comando no MDB Ceará de olho em 2024

Partido da vice-governadora Jade Romero (MDB) quer atrair prefeitos e lideranças regionais para as eleições municipais no Ceará

O MDB Ceará realizou convenção estadual neste sábado, 13, em Fortaleza e reelegeu o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) para o comando local da sigla. Com a decisão, o parlamentar estará à frente das decisões do partido pelos próximos dois anos, incluindo a organização do partido para as eleições municipais de 2024.

No evento deste sábado, Eunício destacou que o MDB vive “novo momento” no Ceará e falou sobre a perspectiva de crescimento local na disputa do próximo ano. “Vamos receber a filiação de novos prefeitos e lideranças e vamos trabalhar para fazer o MDB crescer ainda mais no Ceará”, disse, sem antecipar nomes, o emedebista.

Na eleição de 2022, Eunício acabou sendo um dos principais articuladores – ao lado de nomes como Zezinho Albuquerque (PP) e Chiquinho Feitosa (Republicanos) – da base formada por Camilo Santana (PT) após o rompimento entre PT e MDB no Ceará, chegando a indicar a vice da chapa de Elmano de Freitas (PT), Jade Romero (MDB).

Depois da disputa, o líder emedebista ainda emplacou nomes no primeiro escalão do governo, incluindo os secretários Aloísio Carvalho (Controladoria e Ouvidoria) e Rogério Pinheiro (Esportes) – todos presentes no encontro deste sábado.

Desde então, Eunício tem defendido a tese de que o mesmo grupo vitorioso na disputa de 2022 também dispute pela Prefeitura de Fortaleza, com prioridade para os partidos que estiveram “desde a primeira hora” ao lado dos líderes petistas. “O Camilo e o governador Elmano sabem quem esteve ao lado deles desde o início”, diz.

Uma das principais forças políticas do Ceará desde a redemocratização, o MDB acabou diminuindo no Estado a partir de 2014, quando o partido rompeu com o então governo Cid Gomes (PDT) e lançou Eunício para governador contra Camilo. A situação negativa se agravou em 2018, quando Eunício perdeu vaga no Senado Federal, mas sendo revertida desde o ano passado com a reaproximação de Eunício com o bloco governista.

Na convenção deste sábado, Eunício anunciou que o partido voltará a realizar, a partir de junho, uma série de encontros regionais. ‘Queremos ouvir os cearenses nos encontros regionais que vamos realizar, para debater projetos de desenvolvimento, educação, saúde, infraestrutura e todas as áreas importantes para o nosso Estado”, diz.

O evento contou com a presença de diversos deputados estaduais, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos do MDB e de siglas aliadas. Participaram do evento, por exemplo, os prefeitos de Itapipoca, Felipe Pinheiro (PT), Nezinho Farias (PDT) e Vitor Valim (sem partido).