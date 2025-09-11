AO VIVO: Julgamento de Bolsonaro; assista à transmissão hoje, 11

1ª turma do STF no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete integrantes acusados de tentativa de golpe de Estado / Crédito: Antonio Augusto/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) chega ao quinto dia de julgamento nesta quinta-feira, 11 de setembro de 2025. O processo em curso, conduzido pela Primeira Turma do STF, envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado.

Onde assistir ao vivo ao julgamento de Bolsonaro

O julgamento será transmitido ao vivo pelo canal do O POVO no YouTube, em parceria com a TV Justiça.



Assista: Também é possível acompanhar pelo canal oficial da TV Justiça no YouTube, pelo canal aberto da TV Justiça e pelo aplicativo TV Justiça+.

Dias e horários das sessões do julgamento de Bolsonaro

O julgamento começou em 2 de setembro e segue até esta sexta, 12. Confira a programação:

11 de setembro: 14h às 19h



12 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h

Relembre o julgamento de Bolsonaro

O julgamento teve início no dia 2 de setembro, após a aceitação da denúncia pela Procuradoria-Geral da República (PGR) dos seguintes crimes:

organização criminosa armada;



tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito



golpe de Estado,



dano qualificado pela violência e grave ameaça,



deterioração de patrimônio tombado Primeiros votos (9/9): O ministro Alexandre de Moraes abriu o julgamento e votou pela condenação dos réus, considerando que houve tentativa de golpe e citou documentos como “minutas golpistas”, anotações estratégicas e gravações que evidenciariam a organização da trama. Em seguida, o ministro Flávio Dino seguiu a linha de Moraes, votando também pela condenação de Bolsonaro e dos demais réus. Ele destacou a proposta de penas mais duras para Bolsonaro e Braga Netto, citando diferenças de grau de envolvimento entre os acusados.

Voto de Luiz Fux (10/9): O ministro Luiz Fux divergiu concordando em parte com o processo. Votou para absolver Bolsonaro e os demais do crime de organização criminosa armada, argumentando que faltou comprovação efetiva do uso de arma de fogo na prática dos delitos: o decreto penal exige uso concreto da arma, não apenas posse legal.

Fux também questionou a competência do STF para julgar o caso, argumentando que Bolsonaro e os demais não tinham foro privilegiado no momento de abertura da ação penal, o que poderia levar à anulação do processo ou ao deslocamento para a primeira instância.

O que esperar hoje Após o longo voto de Fux ontem, a Primeira Turma foi favorável a cancelar a sessão prevista para a manhã de hoje. No cronograma original, eram previstas duas sessões no dia, uma de manhã e outra de tarde.