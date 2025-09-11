AO VIVO: Julgamento de Bolsonaro; assista à transmissão hoje, 11

Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista à transmissão de hoje, 11Ao vivo no canal do O POVO no YouTube, o julgamento pode ser acompanhado com explicações sobre quem são os réus e qual é o desfecho previsto
O Supremo Tribunal Federal (STF) chega ao quinto dia de julgamento nesta quinta-feira, 11 de setembro de 2025. O processo em curso, conduzido pela Primeira Turma do STF, envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado.
Onde assistir ao vivo ao julgamento de Bolsonaro
O julgamento será transmitido ao vivo pelo canal do O POVO no YouTube, em parceria com a TV Justiça. Haverá cobertura jornalística durante as edições do O POVO News.
Também é possível acompanhar pelo canal oficial da TV Justiça no YouTube, pelo canal aberto da TV Justiça e pelo aplicativo TV Justiça+.
Dias e horários das sessões do julgamento de Bolsonaro
O julgamento começou em 2 de setembro e segue até esta sexta, 12. Confira a programação:
- 11 de setembro: 14h às 19h
- 12 de setembro: 9h às 12h e 14h às 19h
Relembre o julgamento de Bolsonaro
O julgamento teve início no dia 2 de setembro, após a aceitação da denúncia pela Procuradoria-Geral da República (PGR) dos seguintes crimes:
- organização criminosa armada;
- tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- golpe de Estado,
- dano qualificado pela violência e grave ameaça,
- deterioração de patrimônio tombado
Primeiros votos (9/9):
O ministro Alexandre de Moraes abriu o julgamento e votou pela condenação dos réus, considerando que houve tentativa de golpe e citou documentos como “minutas golpistas”, anotações estratégicas e gravações que evidenciariam a organização da trama.
Em seguida, o ministro Flávio Dino seguiu a linha de Moraes, votando também pela condenação de Bolsonaro e dos demais réus. Ele destacou a proposta de penas mais duras para Bolsonaro e Braga Netto, citando diferenças de grau de envolvimento entre os acusados.
Voto de Luiz Fux (10/9):
O ministro Luiz Fux divergiu concordando em parte com o processo. Votou para absolver Bolsonaro e os demais do crime de organização criminosa armada, argumentando que faltou comprovação efetiva do uso de arma de fogo na prática dos delitos: o decreto penal exige uso concreto da arma, não apenas posse legal.
Fux também questionou a competência do STF para julgar o caso, argumentando que Bolsonaro e os demais não tinham foro privilegiado no momento de abertura da ação penal, o que poderia levar à anulação do processo ou ao deslocamento para a primeira instância.
O que esperar hoje
Após o longo voto de Fux ontem, a Primeira Turma foi favorável a cancelar a sessão prevista para a manhã de hoje. No cronograma original, eram previstas duas sessões no dia, uma de manhã e outra de tarde.
A expectativa era que Cármen Lúcia e Cristiano Zanin votassem para que, amanhã, dia 12, os ministros pudessem discutir a dosimetria das penas, ou seja, o tempo que cada réu condenado teria que cumprir. Não foi informado se mais uma sessão será adicionada ao calendário.
Quem são os réus do julgamento
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
- Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin
- Almir Garnier, ex-comandante da Marinha
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF
- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
- Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice em 2022
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro
O que pode acontecer após julgamento
O julgamento atual pertence à Ação Penal 2668, que se desdobra em votações na Primeira Turma do STF. Em caso de condenação, as penas podem ultrapassar 40 anos de prisão, com base na soma dos crimes imputados.
Ainda, terá implicações sobre a inelegibilidade de Bolsonaro: mesmo já declarado inelegível pelo TSE até 2030, uma eventual condenação criminal poderia estender esse impedimento ainda mais.
Além disso, o julgamento pode impactar o panorama político de modo mais amplo, inclusive no contexto eleitoral de 2026, amplificando debates sobre a continuidade ou resiliência do bolsonarismo.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente