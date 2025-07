Ciro Gomes se porta cada vez mais como pré-candidato governador, avaliam aliados

Aliados relataram, reservadamente, que ex-presidenciável teria demonstrado empolgação e disposição de postular uma eventual candidatura contra o projeto do PT no Ceará

A primeira menção à possibilidade de candidatura ocorreu durante um café da oposição no começo de maio, em conversa reservada com parlamentares. Embora ainda não tenha se pronunciado publicamente, Ciro teria sinalizado positivamente para uma eventual candidatura, caso fosse a opção mais viável para o grupo de aliados.

A cada reunião dos membros da oposição no Estado do Ceará, cresce o sentimento de que Ciro Gomes (PDT) está se entusiasmando com a ideia de concorrer a governador em 2026. O quatro vezes candidato a presidente tem dado sinais mais claros nesse sentido, segundo interlocutores ouvidos pelo O POVO .

Publicamente, em entrevista, ele disse na ocasião não ter mais intenção de ser candidato, porém, ressaltou não poder "se eximir" do papel que lhe cabe. "Alguns nomes, muito generosos, lembram o meu nome, mas não pretendo mais ser candidato a nada. Mas à luz dessa situação do Ceará, eu não posso me eximir de cumprir meu papel".

Ciro ressaltou para a chapa majoritária as opções Roberto Cláudio para governador e Alcides Fernandes para o PL. Na época, RC estava ainda no PDT, do qual anunciou desfiliação com objetivo de ingressar no União Brasil. "Meu partido tem um candidato que é qualificado, que é o Roberto Claudio, o PL apresenta como possível candidato ao Senado, que é o Alcides (Fernandes), que tem todos os dotes, todas as qualificações".

Já em um jantar com líderes do bloco opositor, na semana passada, Ciro teria adotado postura de pré-candidato, segundo relato de presentes.

Deputados que participaram desses encontros com o ex-ministro contaram à reportagem que ele demonstrou interesse e fez perguntas sobre a formação das chapas para deputados estaduais e federais da oposição no Interior. Foi a primeira vez que Ciro abordou o tema, o que foi considerado por parlamentares como um sinal inicial de entusiasmo com uma eventual indicação.