Lia diz que possível candidatura de Ciro ao Ceará seria 'muito ruim' no plano familiar

Lia Gomes vai na mesma linha de Cid ao avaliar possibilidade de Ciro concorrer ao Governo do Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA

A secretária estadual das Mulheres, deputada Lia Gomes (PSB), comentou sobre a possibilidade de o irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), disputar o Governo do Ceará. Para ela, eventual candidatura de Ciro ao Palácio da Abolição teria impacto negativo no campo pessoal. “Nós estamos em lados opostos politicamente, então, assim, de uma maneira familiar, eu acho que seria muito ruim”, afirmou ao O POVO no sábado, 19, durante a 5ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, em Fortaleza.

Na oportunidade, a secretária também minimizou a aproximação de Ciro com siglas como PL e União Brasil, que fazem oposição ao governo Elmano de Freitas (PT), do qual Lia faz parte. O cenário, segundo ela, reflete o que classifica como “salada ideológica” da política brasileira. “Eu vejo, assim, uma coisa natural. O PT tem aliança com a União Brasil [em nível nacional]. São coisas da política”, considera. Nesse ponto, a avaliação de Lia vai na contramão da análise de Cid. O senador já criticou publicamente as alianças de Ciro no Estado.

Em fevereiro, Fernandes defendeu que o PL tivesse candidato próprio ao Governo do Estado e dois nomes para o Senado. Paralelo a isso, lideranças da oposição como Capitão Wagner, presidente do União Brasil Ceará; Roberto Cláudio e Ciro começaram a fazer movimentos para aglutinar o bloco. Na última sexta-feira, 18, no entanto, André informou ao O POVO que o PL terá candidatura própria na disputa pela sucessão de Elmano. Embora defenda unidade entre a oposição, ele descartou eventuais apoios a outros nomes cogitados para concorrer pelo grupo opositor. “Me esforçarei para unir a oposição no Ceará e fazer uma grande aliança, mas o cenário político atual impõe, como condição essencial, que o candidato ao Governo seja do nosso partido, que represente os nossos valores e que não seja mais do mesmo”, disse André.