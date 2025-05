Ciro se reúne com opositores que ele sempre criticou: "Para salvar o Ceará"

Deputados posam para foto ao lado de Ciro Gomes / Crédito: Jailson Silva/Ascom Claudio Pinho

O ex-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) esteve reunido com a bancada de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na manhã desta terça-feira, 6. Ele disse que, apesar de no ponto de vista nacional haver diferenças "às vezes incontornáveis", há convergências entre eles para "salvar o Ceará". "Se nós tivermos em atenção que nosso grande projeto é salvar o Ceará, as diferenças terão que ser tratadas na frente do povo. Nós conversamos sobre isso hoje, olhando no ponto de vista nacional são diferenças às vezes incontornáveis, porém, se nós temos em atenção que a tarefa é salvar o Ceará, as diferenças podem ser tratadas de uma forma correta, respeitosa, leal, em que a gente estabeleça pontos de convergência, por exemplo, a política no Ceará", explicou.

Ao elogiar Alcides, o ex-governador criticou a lista de pré-candidatos ao Senado na base do governo. Segundo ele, os nomes aventados, como os deputados federais José Guimarães (PT), Eunício Oliveira (MDB) e Júnior Mano (PSB), "não têm currículo, têm ficha-corrida". O ex-presidenciável afirmou ainda que Capitão Wagner não pretende disputar em 2026 um cargo nas eleições majoritárias. "É uma montagem de chapa relativamente simples, especialmente pelo sentimento forte, crescente, que o Ceará precisa ser salvo", acrescentou. Sobre a permanência ou não de RC no PDT, admitiu que houve "um convite generoso" do União Brasil, mas que há algumas pendências. "Eu estou com ciúme, porque quero que ele fique comigo (no PDT), mas se for para salvar o Ceará", supôs.

LEIA TAMBÉM: Ciro diz que 'espera votar' em Alcides, pai de André Fernandes, para senador Outros assuntos Segundo Ciro, os presentes discutiram também "o problema grave de economia" vivido no Ceará atualmente. O pedetista ainda criticou as consequências da reforma tributária, aprovada no governo Lula, para o Estado e chamou de mentira do governo o anúncio da chegada de Hidrogênio Verde. "A questão da piora da economia no Ceará é muito grave. Ela acontece de forma gradual, lenta, mas está acontecendo. A outra grande questão é a degradação geral dos serviços públicos. Nós viramos um lugar em que a pistolagem acabou de matar um advogado, meu amigo, outro foi fuzilado mas, felizmente, não morreu. Mulheres estão sendo assassinadas dentro de ônibus e não há uma única inovação, como exemplo da degradação geral dos serviços públicos no Ceará", afirmou.

O pedetista fez críticas também à área da educação no Estado, que disse já ter sido exemplo "a ponto de Camilo surfar em Brasília". "Eles aqui entregaram toda a estrutura gerencial da educação para a fisiologia política e o clientelismo. Todas as antigas delegacias de educação estão entregues à nomeação política de cabo eleitoral", acusou. Ciro afirmou ainda que, na Educação, o governo teve a "coragem de trazer o presidente da República" para inaugurar um "elefante branco", referindo-se ao Hospital Universitário do Ceará, no Campus do Itaperi (Uece). Criticou a ameaça de fechamento de outros atendimentos médicos, paralelamente à abertura do hospital. "Uma inversão do que se tem que fazer, que é levar grandes e sofisticados centros de saúde para o Interior, como vinha sendo feito", afirmou, dizendo ainda que outros hospitais da Capital encontram-se em más condições. A bancada de oposição na Alece tem se reunido costumeiramente, em encontros que já contaram com participações de Roberto Claudio (PDT), do deputado federal André Fernandes (PL) e de Capitão Wagner.