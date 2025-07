Ciro Gomes é convidado a se filiar ao União Brasil, futuro partido de RC

Os dois marcaram de se encontrarem pessoalmente para afunilarem as tratativas. Em caso de aceitar e mudar de partido, Ciro terá as discussões se poderá vir a ser candidato ou não.

O ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), recebeu na segunda-feira, 14, uma ligação de Antônio Rueda, presidente do União Brasil, para se filiar ao partido de olho nas eleições de 2026.

O ex-presidenciável também tem na mesa o convite do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) para voltar ao PSDB, até com possibilidades de presidir a sigla tucana no Ceará .

Quem preside o partido no Ceará é o ex-deputado federal Capitão Wagner, antigo desafeto de Ciro. Ele foi grande opositor dos Ferreira Gomes e já trocou diversas críticas com Ciro, que chegaram inclusive à Justiça. Por exemplo, quando Wagner foi chamado de "miliciano" pelo ex-governador.

Mais recentemente, com a aproximação da aliança entre membros da oposição no Estado, Capitão disse que ele e Ciro pensam parecido em relação ao Ceará e precisam estar unidos contra o PT e que buscaram conversar.



Apesar de se colocar como uma das peças-chaves, somada a federação com o PP, da oposição no cenário nacional e estadual contra o PT, o União Brasil é alvo do grupo governista, encabeçado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para trazer a agremiação aos aliados. Inclusive com uma opção de lançar o deputado federal Moses Rodrigues (União) como senador.