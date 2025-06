Presidente do PSDB no Ceará crê em retorno de Ciro ao partido para ser candidato ao governo

OZIRES Pontes é prefeito de Massapê e presidente do PSDB no Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

O presidente estadual do PSDB, Ozires Pontes, prefeito de Massapê, acredita que Ciro Gomes irá se filiar ao partido. Ele destaca a relação histórica entre Ciro e o ex-governador Tasso Jereissati como fator central dessa possibilidade. "O Ciro não tem como ficar mais no PDT. O Ciro fundou o PSDB com o Tasso. Já foi do PSDB e todo mundo sabe da grande admiração que um nutre pelo outro. E essa admiração foi uma amizade fortíssima durante muitos e muitos anos", relembra ao O POVO.

“O Tasso venceu enfrentando três coronéis, foi uma virada histórica. Não houve mudança tão grande como a daquela época, quando um grupo novo derrotou nomes tradicionais da política”, afirma, em referência a Adauto Bezerra, César Cals e Virgílio Távora. Dois anos depois, Tasso apoiou Ciro para a Prefeitura de Fortaleza. “Quem foi que ele escolheu para ser prefeito? Ciro Gomes. Um menino, na época”, recorda. Ciro assumiu o cargo em 1989, aos 31 anos. Mais adiante, o apoio se repetiria: Tasso, ao fim de seu mandato - não existia reeleição na época - lançou Ciro como candidato ao Governo do Estado em 1990. "Ele pegou o Ciro para ser prefeito, ele não pegou nenhum jovem desses empresários também da altura dele, economicamente, para disputar o governo em 90, quando o mandato dele acabou. Quem é que ele fez? Ele tirou o Ciro, só com 2 anos como prefeito, botou para o governo", afirma, completando que Tasso "bota fé no Ciro desde sempre".

Reaproximação após afastamento Ozires reconhece que a relação entre os dois teve um período de distanciamento. “Houve divergência, todo mundo sabe. Mas, após as últimas eleições, eles voltaram a se encontrar com frequência”, revela. Ciro disputando o governo? Segundo Ozires, pesquisas internas indicariam que Ciro tem forte presença no cenário estadual. "Eu vou lhe dizer, a onda hoje no Ceará é Ciro Gomes. O Ciro Gomes está muito bem posicionado. As pessoas (do governo) estão super preocupadas com esse efeito", afirma. Ele também usa uma metáfora conhecida para tratar da imprevisibilidade política: “A política é igual a nuvem. Um dia está em um canto, no outro está do lado oposto. Muda rápido”, diz.

Para ele, a situação para o PT no Brasil está difícil, pois a população enxerga como final de um ciclo. "Eu estou vendo que mudou. O Ceará quer o Ciro, isso está notório em todas as pesquisas de intenção de voto, que é o Ciro em todas as regiões", reafirma. Direita disposta a apoiar Ciro Embora enxergue o PSDB e Ciro como de centro, Ozires acredita que a direita está unida no projeto de apoiar o ex-ministro. “A direita quer votar no Ciro, com vontade. Reuni até um grupo de bolsonaristas, dos mais radicais, que chama de extrema-direita. Eles querem votar no Ciro, eles confiam no Ciro, eles confiam na capacidade administrativa do Ciro", garante.