Ciro fica atrás só de Bolsonaro e Lula em pesquisa para presidente e é 1º no cenário sem os dois

Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes / Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil; Ricardo Stuckert/Instituto Lula; José Cruz/Agência Brasil

A nova edição da pesquisa CNT de Opinião, divulgada nesta terça-feira, 17, mostra Ciro Gomes (PDT) atrás apenas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) para a disputa presidencial de 2026. Quando não há a presença de Lula nem de Bolsonaro, que está inelegível, Ciro lidera, em situação de empate técnico com Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

Lula: 30,5%

Tarcísio de Freitas: 18,3%

Ciro Gomes: 14,6%

Ratinho Jr: 8,1%

Ronaldo Caiado: 4,1%

Romeu Zema: 4%

Branco/Nulo: 14%

Indeciso: 6,4% No cenário com Eduardo Bolsonaro (PL) como candidato, Ciro Gomes aparece com 14,1%, atrás apenas de Lula: Lula: 31,6%

Ciro Gomes: 14,1%

Eduardo Bolsonaro: 13,6%

Ratinho Jr: 9%

Ronaldo Caiado: 5,9%

Romeu Zema: 5,9%

Branco/Nulo: 13,4%

Indeciso: 6,5% No cenário onde não há Jair Bolsonaro e nem Lula, Ciro Gomes tem 19,5%, embatado tecnicamente na liderança com Tarcísio e Haddad, na simulação mais equilibrada: Ciro Gomes: 19,5%

Tarcísio de Freitas: 18%

Fernando Haddad: 16,4%

Ratinho Jr: 10,7%

Ronaldo Caiado: 5,2%

Romeu Zema: 4,2%

Branco/Nulo: 16,7%

Indeciso: 9,3% Ciro volta a aparecer na terceira colocação em cenário simulado onde há a ex-primeira dama Michele Bolsonaro: