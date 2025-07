André Fernandes diz que PL terá candidato próprio ao governo do Ceará e descarta apoio a Ciro e RC

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O Partido Liberal terá candidatura própria ao Governo do Ceará e ao Senado. Me esforçarei para unir a oposição no Ceará e fazer uma grande aliança, mas o cenário político atual impõe, como condição essencial, que o candidato ao Governo seja do nosso Partido (PL), que represente os nossos valores e que não seja mais do mesmo. O candidato ao Senado foi uma escolha do próprio presidente Bolsonaro, e com diálogo com os mandatários do PL e com nossas lideranças, também escolheremos o melhor nome para disputar o Governo", disse ao O POVO.

O pai de André, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), já foi lançado como pré-candidato ao Senado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL) também recebeu acenos de Michelle Bolsonaro (PL) e Valdemar da Costa Neto, para disputar a Casa Alta.

André chegou a dizer que PL poderia apoiar Ciro

Fernandes defendeu, em fevereiro, que o seu partido tivesse candidato próprio ao Governo do Estado e dois nomes para o Senado. Paralelo a isso, lideranças da oposição como Capitão Wagner, presidente do União Brasil Ceará; Roberto Cláudio e Ciro Gomes começaram a fazer movimentos para aglutinar o bloco.