Aliados tratam saída de Ciro do PDT como certa e cogitam chapa com RC ou Glêdson na vice

Jantar de Ciro Gomes (PDT) com o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) e deputados da oposição / Crédito: Reprodução/Instagram: @gledsonlimabezerra

Após a reunião com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) em seu escritório, na última terça-feira, 15, deputados estaduais da oposição cearense e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), foram jantar em um restaurante acompanhados do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos). Outro que se juntou ao grupo foi o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT). Anteriormente, o ainda pedetista passou pelo escritório de Tasso e os dois conversaram por alguns minutos. Ciro deixou o local sem dar declarações públicas. O ex-ministro chegou ao jantar por volta das 22h30min, relatou uma fonte.