Roberto Cláudio anuncia desfiliação do PDT

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio anunciou a desfiliação do PDT. Ele apontou como motivo as "graves e complexas circunstâncias locais da política cearense" e, principalmente, a "necessidade de se construir um projeto alternativo".

Há expectativa de que pelo menos dois dos quatro deputados estaduais que restaram no PDT o acompanhem. Mas isso pode ocorrer apenas na janela partidária de março do ano que vem, quando deputados podem mudar de partido sem risco de perder mandato.

O ex-prefeito ainda não anunciou a qual partido deve se filiar. O destino mais provável é o União Brasil. Ele comentou, na sexta-feira passada, em encontro da oposição, que recebeu convites de Wagner e do deputado federal Danilo Forte . O prazo para se filiar e ser candidato em 2026 vai até abril do ano que vem.

O PDT ocupa hoje cargos na Prefeitura de Fortaleza, na gestão Evandro Leitão (PT), e tem feito movimentos de aproximação com o governo Elmano de Freitas (PT). Enquanto isso, Roberto tem se aproximado do campo conservador, notadamente o PL de André Fernandes e o União Brasil de Capitão Wagner.

Em nota publicada nas redes sociais, ele faz críticas às administrações do PT e diz que sai do partido para "mais confortavelmente, ajudar na construção de um novo projeto político e administrativo que possa ajudar a salvar o Ceará e fazê-lo sair desse ciclo de profundos e graves atrasos e dar a oportunidade aos cearenses de uma mudança de rumos em nosso Estado a partir de um ciclo de novas ideias e de novas pessoas".

No começo do mês, Ciro Gomes, aliado de Roberto, também se reuniu com o bloco opositor. Sobre a chance de saída de Roberto Cláudio, ele disse na ocasião: "Eu estou com ciúme, porque quero que ele fique comigo (no PDT), mas se for para salvar o Ceará".

Porém, o ex-governador e ex-ministro também pode mudar de partido, mas o destino considerado mais provável é o PSDB, de Tasso Jereissati.

Roberto Cláudio destaca "gratidão e respeito"



Roberto Cláudio informou que comunicou a decisão aos presidentes do partido no Ceará, André Figueiredo, e no Brasil, Carlos Lupi. A este último RC se referiu como amigo.