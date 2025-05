Aliados avaliam que candidatura de Ciro ao Governo está 'criando corpo''

Ciro Gomes (PDT) com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) tem sido o principal nome do jogo político cearense desde o início do mês, quando se reuniu com deputados estaduais da oposição e abriu a possibilidade de ser candidato ao Governo em 2026. Desde então, os novos aliados consideram que essa hipótese tem cada vez mais ganhado corpo. O que faria Ciro sair de sua aposentadoria de cargos políticos seria o desejo de tirar o PT do poder e caso o seu nome seja o mais competitivo e viável em relação a outros cotados, como o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Ciro empolgou oposição O ex-governador disse em entrevista ter preferência por RC, mas confessou a parlamentares da oposição, em reunião a portas fechadas, que aceitaria o desafio. Essa fala empolgou a oposição, que de certa forma passou, em parte, a torcer por isso. Ciro participou de outro movimento importante, o encontro de André Fernandes (PL) com vereadores da oposição na Câmara, onde o pedetista se fez presente por meio de ligação telefônica. Os parlamentares da Casa se animaram com a possibilidade do ex-ministro ser candidato e o consideram com perfil mais aceito entre a direita do que Roberto Cláudio para o enfrentamento contra o PT. O fator Cid Gomes Outro termômetro que os aliados do bloco da oposição enxergam seria o fator Cid Gomes (PSB). O senador é aliado de Elmano de Freitas (PT) e Camilo Santana (PT), mas com o irmão candidato ao Governo, poderia se obrigar a movimentos antes imprevistos. O senador afirmou que o apoiaria à Presidência da República e, quando questionado sobre uma disputa local, confessou que o colocaria no "maior constrangimento da vida". Alguns apostariam não em um apoio explícito de Cid a Ciro, mas que o aliado do Governo pudesse se recolher à Serra da Meruoca, como fez em 2022. Só que, desta vez, o fator beneficiaria a candidatura da oposição.