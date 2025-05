Ciro tem preferência por RC candidato, mas diz a deputados que pode concorrer a governador

O ex-presidenciável se reuniu com deputados estaduais da oposição e discutiu pautas, além de cenário político para as eleições do ano que vem onde deixou brecha de que pode disputar o Governo do Ceará

"Alguns nomes, muito generosos, lembram o meu nome, mas não pretendo mais ser candidato a nada. Mas à luz dessa situação do Ceará, eu não posso me eximir de cumprir meu papel. Meu partido tem um candidato que é qualificado, que é o Roberto Claudio", disse.

Ciro Gomes (PDT) foi à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta terça-feira, 6, para reunião com deputados estaduais da oposição , de PDT, PL e União Brasil, bloco apelidado por membros presentes de "União para salvar o Ceará". Em entrevista coletiva, o ex-governador afirmou o pré-candidato ao governo em 2026 é o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Antes da entrevista para a imprensa, Ciro e os parlamentares da oposição se reuniram no gabinete do deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) por cerca de uma hora. Na ocasião, eles discutiram sobre pautas que os incomodam na atual gestão do governador Elmano de Freitas (PT) como economia, educação e segurança.

Ciro prefere RC como candidato, mas sinaliza poder concorrer ao Governo

A portas fechadas, Ciro reforçou ter a preferência de que o candidato do bloco ao Governo do Estado seja Roberto Cláudio. Mas, aos parlamentares, diferentemente do que disse na entrevista, o pedetista sinalizou aos aliados de que, caso necessário e tenha mais viabilidade, pode ele mesmo disputar o governo do Ceará contra o PT.

Segundo interlocutores, o foco do ex-governador é, de fato, unir os partidos e membros da oposição, André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União), por exemplo, em prol do que chamou de "salvar o Ceará". Ele se colocou à disposição para ajudar, admitindo assim a possibilidade de concorrer a governador.