Roberto Cláudio anuncia filiação ao União Brasil nesta terça

A filiação do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio ao União Brasil será anunciada formalmente nesta terça-feira, 3, conforme O POVO apurou. Recém-saído do PDT, Roberto participa do anúncio com a presença de líderes também do PL.

Marcada para às 9h30, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), a divulgação ocorre no Café com a Oposição. A expectativa é que o nome do ex-prefeito passe a representar o bloco na oposição no Estado.