Vídeo de Ciro sobre Bolsonaro fez André descartar aliança; oposição vê situação 'contornável'

Na semana passada, o deputado federal André Fernandes, futuro presidente do PL Ceará, afirmou que o partido terá candidato próprio ao governo do Ceará e ao Senado; descartando qualquer aliança com quem não aceite a cabeça de chapa do PL