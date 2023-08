Eleições 2024 em Fortaleza: entenda o cenário após últimos movimentos

Evandro Leitão, Luizianne Lins, Capitão Wagner e José Sarto são pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Alece/Divulgação PT/O POVO/O POVO

Fortaleza vivenciou, nos últimos dias, uma série de movimentações no cenário político para as eleições de 2024. Na última sexta-feira, 25, a cidade teve praticamente um ano em um dia, com a deputada federal Luizianne Lins (PT) se lançando pré-candidata, Evandro Leitão (PDT) conseguindo carta de anuência do PDT, e o secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União), e membros do PL disputando cabeça de chapa. Entenda como ficou a disputa pré-eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza após as mais recentes decisões envolvendo figuras-chave da política local.

Na primeira reunião do diretório do PDT Ceará realizada após posse do senador Cid Gomes (PDT) como presidente em exercício da sigla, foi aprovada a carta de anuência que autoriza o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão, a desfiliação do partido, tendo a possibilidade de se filiar a outro grupo.

Ele, por sua vez, disse que não tem a Prefeitura como um “projeto pessoal” e, embora tenha expressado o seu desejo em “superar” a gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), abre as portas para o seu antecessor. "O ex-prefeito não tem demonstrado interesse, entretanto, se houver interesse, pesquisa e tiver condições... Eu tenho a noção de estar aqui para cumprir uma missão, não é projeto pessoal meu ou que eu faça qualquer gesto nesse sentido. Capitão Wagner e a terceira tentativa em Fortaleza Candidato nas últimas três eleições, duas para prefeito e uma para governador, o atual secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil), disse ser “tendência natural” a sua candidatura à Prefeitura de Fortaleza, além de que a vitória na capital em 2022 o credencia para isso.