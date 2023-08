Wagner brinca sobre destino de Evandro: "Todo mundo achando que vai para o PT e vem para o União"

Ambos estiveram presentes no Centro Universitário Uninta, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 25, ao lado do ministro da Educação Camilo Santana e outras autoridades

Ambos estiveram presentes no Centro Universitário Uninta, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 25. Caminhando ao lado de Evandro, Wagner disse em tom chistoso: “ Todo mundo achando que ele vai para o PT, e ele vem para o União ”, brincou. A fala provocou risadas de Evandro e de outras pessoas próximas. Wagner e Evandro podem se enfrentar nas eleições municipais do ano que vem.

Secretário de Saúde de Maracanaú e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2024, Capitão Wagner (União Brasil) cogitou, em tom de brincadeira, o destino partidário do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão (PDT), apontando que ele iria para o União Brasil, partido comandado por Wagner no Ceará. Nos bastidores, Evandro é cotado para se filiar ao PT para disputar a eleição do ano que vem na Capital.

— Jogo Político (@jogopolitico) August 25, 2023

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) esteve na agenda na Uninta, nesta sexta-feira, mas não deu coletiva. A vice-governadora Jade Romero (MDB) também participou. Além deles, diversos deputados estaduais e federais participaram da agenda, dentre eles Romeu Aldigueri (PDT), líder do governo Elmano na Alece, Moses Rodrigues e Oscar Rodrigues, ambos doUnião Brasil, De Assis Diniz (PT), Mauro Filho (PDT), Dr. Jaziel e Doutora Silvana, ambos do PL, dentre outros.

Na última quinta-feira, 23, Evandro disse se sentir honrado com alguns convites de filiação que recebeu, mas reforçou que respeitaria as instâncias partidárias antes de anunciar qualquer mudança. Ele participou de um jantar em Brasília ao lado do ministro da Educação Camilo Santana (PT), e do governador Elmano de Freitas (PT).

“O meu partido é o PDT. Eu sou filiado ao PDT. Muito me honra estar recebendo alguns convites, mas antes acho que a gente primeiro tem que respeitar as instâncias partidárias. Enquanto estiver no PDT, não posso jamais, nem desrespeitar nem ofender quem quer que seja”, disse o deputado ao O POVO durante agenda em Brasília.