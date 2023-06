Novo cogita lançar Eduardo Girão como candidato a prefeito de Fortaleza

O partido Novo cogita lançar o senador Eduardo Girão como candidato a prefeito de Fortaleza. A informação foi trazida pelo colunista de Política e diretor de Opinião do O POVO, Guálter George, no podcast Jogo Político, do O POVO.

A reportagem do O POVO confirmou com a direção do Novo que existem conversas em torno do senador neste contexto. "Entendemos que o senador é uma excelente alternativa para Fortaleza", afirmou Fredy Bezerra de Menezes, vice-presidente estadual da legenda. Questionado sobre se essa é a pretensão do senador, Bezerra respondeu: "Ele não descarta a possibilidade de ser candidato."



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Sarto, Wagner e o PT se movimentam para as eleições 2024: Jogo Político #228

A se confirmar o projeto eleitoral, Girão terá de conversar com o pré-candidato Capitão Wagner (UB), o secretário de Saúde de Maracanaú de quem ele é aliado e que o projetou para a política, em 2018.

O campo conservador também tem os nomes de Carmelo Neto e de André Fernandes, deputados estadual e federal, respectivamente, que estarão a postos para atender a pretensão do PL de ter candidatura própria nas principais capitais do Brasil. Fortaleza entra neste cálculo.