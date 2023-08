André Fernandes afirma que PL não abrirá mão de candidatura própria em Fortaleza

Fala do parlamentar acontece no mesmo dia em que o Capitão Wagner disse que apoiará o PL se partido tiver um projeto melhor

"Não abriremos mão de lançar candidatura própria do PL em Fortaleza. Estamos abertos para dialogar candidaturas e parcerias em outros municípios, mas na capital quem vai definir o candidato é Jair Bolsonaro, e este será do PL. Já chega do mesmo!", escreveu em suas redes sociais.

A manifestação de André, presidente do diretório municipal do PL, vem no mesmo dia em que Capitão Wagner (União Brasil), secretário de Saúde em Maracanaú, se disse disposto a apoiar uma candidatura do partido caso tenha um projeto melhor do que o seu.

"Eu acho que sentar e conversar com os diretórios é o melhor caminho para ver se a gente consegue unificar, e se o PL tiver um projeto que seja melhor do que o nosso, não tenho qualquer dúvida de que a gente pode apoiar. A gente não pode é, a um ano da eleição, ficar pela imprensa mandando recado um pro outro. É sentar com maturidade”, disse ao O POVO.

A fala de Wagner foi uma resposta à declaração do deputado estadual Carmelo Neto (PL), que disse "estar na hora de uma reciprocidade" do secretário. Carmelo defendeu, em entrevista ao O POVO News, que Wagner e o União Brasil façam uma composição com o PL na liderança da chapa.