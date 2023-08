Wagner diz que apoia PL à Prefeitura de Fortaleza se projeto for melhor que o dele

Capitão Wagner, secretário de Saúde de Maracanaú, disse nesta sexta-feira, 25, que se o PL tiver um projeto melhor que o dele, apoiará o candidato da sigla em Fortaleza. Ele declarou que não se pode, a um ano das eleições municipais, ficar “pela imprensa mandando recado um pro outro”, em resposta ao deputado Carmelo Neto (PL).

“Eu acho que sentar e conversar com os diretórios é o melhor caminho para ver se a gente consegue unificar, e se o PL tiver um projeto que seja melhor do que o nosso, não tenho qualquer dúvida de que a gente pode apoiar. A gente não pode é, a um ano da eleição, ficar pela imprensa mandando recado um pro outro. É sentar com maturidade”, afirmou ao O POVO.



Em entrevista ao O POVO News, Carmelo disse estar "na hora de uma reciprocidade" por parte do Wagner e do União Brasil para compor uma aliança com o PL sendo cabeça de chapa. O secretário e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza afirmou que o fato de ter sido o candidato a deputado estadual mais votado em Fortaleza o "credencia para a disputa", mas sem deixar de ouvir os partidos aliados.