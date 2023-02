Capitão Wagner: candidatura a prefeito de Fortaleza é "tendência natural"

O secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil), definiu como “tendência natural” a candidatura à Prefeitura de Fortaleza, nas eleições municipais de 2024. Ele foi entrevistado nesta sexta-feira, 10, no programa O POVO no Rádio, na Rádio O POVO CBN.

Wagner afirma que, futuramente, deve discutir com o grupo político sobre uma candidatura. “Se o grupo achar que meu nome já disputou duas vezes e é necessário colocar o novo nome, a gente vai acatar com muita tranquilidade. E se acharem que o nosso nome é o mais competitivo, tem mais condições, mais preparo para disputas e também vou aceitar o convite com muita tranquilidade”. Capitão Wagner também descartou completamente concorrer a prefeito de Maracanaú, onde se tornou secretário nesta semana.

O secretário ainda respondeu sobre deixar de lado a patente “capitão”, agora que comanda a saúde no município da Região Metropolitana de Fortaleza. Ao tomar posse no cargo, Wagner disse que falou para a equipe para “deixar o capitão lá no quartel e pode chamar de Wagner".

Nesta sexta-feira, 10, ele afirmou que usar a patente na área de saúde "não faz o menor sentido". "A gente tem como principal meta em Maracanaú humanizar a saúde e usar patente na gestão não vai em nada humanizar. Mas a minha relação com os policiais continua muito boa e não há qualquer problema em relação a isso. Continuo sendo capitão da Polícia Militar, mas, lá em Maracanaú sou secretário de Saúde”.

Wagner é ex-deputado e já concorreu duas vezes a prefeito de Fortaleza e uma vez a governador do Ceará. Como novo secretário da Saúde de Maracanaú, ele afirma que o Município passa por processo de informatização. Ele admite que há atraso em relação a isso, mas afirma que deve resolver esse problema em, no máximo, três meses.

“Maracanaú é um município que está passando por um processo de informatização. Nos dados do Previne Brasil, Maracanaú está na posição 177 de 184 municípios. Então há uma dificuldade no município em relação ao cadastramento de procedimentos que são realizados pela falta da informatização, mas acredito que em três meses, no máximo, a gente vai sanar esse problema”, afirmou.

Ele pontua outros desafios e afirma que iniciará no mês que vem iniciativa para atender a demanda de quem aguarda cirurgia. "É um problema de fila, também de consultas e cirurgias. Além de exames feitos com especialistas. A gente vai iniciar no dia 15 de março um grande programa para zerar as filas”, sinalizou.

Wagner ainda convocou a população a se vacinar contra a meningite. “Nossa rede de educação está toda mobilizada para que essa vacina seja disponibilizada, a rede de saúde também, os nossos postos de saúde estão mobilizados”, disse. O secretário informou que o município recebeu 8 mil doses para serem administradas à população até o fim de fevereiro.

Na secretaria, Wagner diz querer concluir as obras em andamento nas unidades de saúde em Maracanaú. “A gente está passando por um processo de reforma, eu quero concluir o meu trabalho reformando todas as unidades de saúde que a gente tem no Município. O prefeito já disponibilizou recursos para isso e a gente quer no próximo ano prestar contas de tudo isso”.

