Carmelo defende que Capitão Wagner apoie PL em Fortaleza: "Está na hora da reciprocidade"

De acordo com o parlamentar, tanto Capitão Wagner como o União Brasil serão bem-vindos para compor uma aliança com o PL, mas disse estar na hora de seu partido comandar a chapa. Carmelo lembrou que o secretário de Saúde já concorreu três vezes.

“Eu particularmente votei no Capitão Wagner em 2016, 2020, votei pra governador (em 2022). O PL indicou o vice para a chapa para a candidatura ao governo do estado em 2022. E eu acho que está na hora de uma reciprocidade. Está na hora do União Brasil compor com o PL e o PL ter a cabeça de chapa. Até porque é um partido que cresceu muito e que tem novas lideranças que estamos despontando na política do Ceará”, disse em entrevista ao O POVO News.

“O União Brasil e o Capitão Wagner serão muito bem-vindos nessa aliança, mas tá na hora do PL apresentar sua opção, comandar essa cabeça de chapa para que nós possamos vencer. O Capitão tentou três vezes, é uma liderança importante”, declarou.

O deputado estadual disse ainda que o nome do partido só será definido no ano que vem, durante convenção. "O PL vai ter candidato próprio em Fortaleza. Sempre tenho conversado com o presidente Bolsonaro e com o presidente nacional do meu partido, Valdemar (Costa Neto). E a decisão de nome, se A, se B, se C, será dada no próximo ano. O momento agora é de cada parlamentar focar no seu mandato".

O deputado disse que todas as forças de oposição, tanto à gestão do prefeito José Sarto (PDT) como à do governador Elmano de Freitas (PT), devem dialogar já pensando em um eventual segundo turno, onde a chapa precisará de apoio de todas as forças da oposição.

“Todas as forças de oposição à gestão Sarto, ao PT, enfim, as forças políticas do Estado, nós precisamos conversar, porque em um eventual segundo turno, a gente precisa do apoio delas todas”, disse.



Sobre o racha entre PT e PDT, que se deu nas eleições de 2022, Carmelo Neto diz que o objetivo é apenas o poder e que as siglas irão brigar novamente pela Prefeitura de Fortaleza, em 2024.