Sarto responde se abriria mão de candidatura por RC: "Quem deve decidir é pesquisa"

Atual prefeito de Fortaleza afirmou ainda que Roberto Cláudio é "bem-vindo", mas que o que definirá o nome do PDT são as chances de completar o projeto, e o próprio interesse de RC de disputar o cargo mais uma vez

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), admitiu pela primeira vez, nesta terça-feira, 1º, que pesquisas deverão ser o critério para definir quem será o candidato do PDT na disputa pelo comando da capital, nas eleições de 2024. Mesmo com a possibilidade de tentar reeleição, o atual chefe do executivo ressaltou, em entrevista ao O POVO News, que não tem "projeto pessoal" e que o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) pode, sim, ser o candidato, se houver interesse da parte dele e também "chances" de continuar o atual projeto.

"Eu acho que quem deve decidir é pesquisa. O Roberto é o melhor prefeito da história de Fortaleza. Eu tenho brincado, mas falando sério, que eu tenho, pela amizade e por tê-lo ajudado muito modestamente a contribuir com a gestão dele, tenho demonstrado interesse em superá-lo", disse.

E acrescentou: "Com todo o bem-querer e respeito que tenho ao Roberto, ele é bem-vindo, mas o que deverá definir é o partido com quem tem chances ou quem tem condições de completar um projeto de avançar. Como eu disse anteriormente, Fortaleza é uma cidade vanguardista. Se engana, se equivoca, quem imagina que Fortaleza se queda a um querer hegemônico.

Quando questionado mais uma vez se estaria disposto a abrir mão da candidatura à reeleição por RC, Sarto destacou que ser prefeito não é "projeto pessoal". "O ex-prefeito não tem demonstrado interesse, entretanto, se houver interesse, pesquisa e tiver condições... Eu tenho a noção de estar aqui para cumprir uma missão, não é projeto pessoal meu ou que eu faça qualquer gesto nesse sentindo. Se eu fui chamado pelo partido para ser candidato, inclusive de uma ampla coligação de partidos, é porque eu representava o sentimento, no momento, para traduzir esse desejo do projeto de avançar em Fortaleza. E eu acho, modestamente, que a gente tem conseguido", finalizou.



Acompanhe entrevista completa com o prefeito José Sarto: