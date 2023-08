Sarto sobre desfiliação de Evandro do PDT: 'A gente tem que conviver com os diferentes'

Prefeito José Sarto em lançamento do Programa Mais Fortaleza Crédito: Guilherme Gonsalves/ Especial para O POVO

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) mencionou que a desfiliação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão da sigla deve ser tratada "pacificamente". A declaração foi dada na tarde desta segunda-feira, 28, durante o lançamento do Programa Mais Fortaleza. "A situação em partidos sempre é esta, situação de que a gente tem que conviver com os diferentes, até o nome já tá dizendo: partido", continuou. "A gente tem que conviver respeitosamente, a gente tem que conviver pacificamente com quem pensa diferente. Nós estamos aqui pra isso". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O posicionamento do gestor municipal faz referência à decisão do diretório estadual do PDT no Ceará em aprovar, na última sexta-feira, 25, uma carta de anuência, autorizando que Evandro se desfiliasse do partido. A iniciativa viabiliza a aliança do presidente da Assembleia com o PT ou outra legenda, visando a eventual pré-candidatura ao Paço Municipal em 2024.