Luizianne Lins confirma pré-candidatura à Prefeitura em 2024

Luizianne Lins confirma pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza Crédito: Gustavo Simão/ Especial para O POVO

A ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal, Luizianne Lins (PT), confirmou que disputará o Paço Municipal em 2024, alegando que a iniciativa foi tomada porque "o povo de Fortaleza quer". A declaração foi dada durante o programa "Roda de Conversa com a deputada", na tarde deste sábado, 26, no bairro do Jangurussu, em Fortaleza. "Depois de conversar com várias pessoas próximas, aliados políticos, pessoas que fizeram parte da minha história política, ontem eu decidi que ia apresentar a minha pré-candidatura por um monte de questões", prosseguiu. "Em primeiro lugar porque o povo de Fortaleza quer. A energia, a alegria, o carinho do povo é muito grande, e isso não é por acaso, a gente viveu isso muito intensamente. Era um governo muito sintonizado com os interesses da população de Fortaleza". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No que se refere à eventual candidatura da correligionária Larissa Gaspar ao pleito, Luizianne explicou que respeita as outras pré-candidaturas, contudo, defende que "seria ideal que não tivesse prévias" e que o partido "saísse num processo de unidade" para fortalecer o grupo na disputa municipal.

"A prévia nunca foi processo enfraquecedor, partido sempre cresce, ele não encolhe. Se preciso for, nós temos mecanismos concretos no partido, mas eu acho que, agora, com o Lula presidente e o Elmano governador, é o momento da gente sair unificado pra enfrentar a conjuntura de 2024". Quando questionada se a pré-candidatura sinalizava um planejamento de projetos políticos com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), Lins afirmou que "nunca fez projetos sozinha", contudo reiterou que não vai ficar "especulando" a eventual filiação do pedetista à legenda. "O Evandro é um querido, quero muito bem a ele, tenho uma relação pessoal muito boa com ele. Eu nunca fiz projeto individual, minha vida sempre foi marcada por projetos coletivos. Eu não chegaria à Prefeitura de Fortaleza em 2004 sem um projeto coletivo", explicou. "Eu não vou ficar especulando. Se o Evandro estiver no PT, se ele for pro PT, nós vamos falar a partir daí", continuou. Luizianne pontuou que o cenário político que PT enfrenta atualmente é favorável para a disputa, uma vez que o partido acumula duas grandes vitórias recentes: a de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, e a de Elmano de Freitas ao cargo governador do Estado do Ceará. "Em 2016, o PT estava sob um golpe, a Dilma foi tirada de tempo pela direita no Brasil e nós fomos candidatos. Sabia que era difícil, mas botamos a nossa cara", continuou.

Pré-candidatos pelo PT às eleições municipais de 2024 Luizianne Lins Ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne foi candidata ao cargo em 2004, 2008, 2016 e 2020. São duas vitórias e duas derrotas. Em 2004, venceu Moroni Torgan na segunda parte da disputa. Foi eleita em primeiro turno em 2008, com 50,16% dos votos válidos. Em 2016, somou 15,06% dos votos válidos e, em 2020, 17,76%. Em 2012, ela não foi candidata porque estava no final do segundo mandato, quando escolheu Elmano de Freitas para a disputa. Roberto Cláudio foi eleito naquele ano. Luizianne conhece Elmano há mais de 30 anos e tem nele a esperança de que as discussões avancem em sua direção. Larissa Gaspar Larissa Gaspar foi eleita deputada estadual em 2022. É oriunda da Câmara Municipal, a partir de onde fez oposição à administração de José Sarto, na bancada petista.