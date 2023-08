Evento reúne Camilo, Capitão Wagner e outros adversários políticos em Fortaleza

Estiveram no local representantes de grupos políticos que antagonizaram em eleições recentes, tanto no Estado quanto no âmbito nacional

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), deputado Evandro Leitão, e o secretário de saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União), estiveram reunidos em Fortaleza, nesta sexta-feira, 25, para a celebração de 24 anos do Grupo Uninta. O evento, no Bairro Cocó, reuniu adversários políticos históricos no Estado.



Estiveram no local representantes de grupos políticos que antagonizaram em eleições recentes, tanto no Estado quanto no âmbito nacional. A Uninta é ligada à família dos deputados Moses Rodrigues (federal) e Oscar Rodrigues (estadual), ambos do União Brasil e rivais do grupo do senador Cid Gomes (PDT), que fez de Camilo seu sucessor no governo do Ceará nas eleições de 2014.

Oscar e Moses devem, inclusive, definir entre eles quem será o candidato da oposição em Sobral, para concorrer contra o governismo em 2024. O município é chefiado pelo prefeito Ivo Gomes (PDT), irmão de Cid, que não pode tentar a reeleição pois já está no poder há dois mandatos.