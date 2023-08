Em resposta a Luizianne, Sarto diz que precisa "estender os dias" para entregar obras

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), saiu em defesa de seu grupo após a deputada federal e pré-candidata à Prefeitura da capital cearense, Luizianne Lins (PT), dizer que seus aliados concentram projetos na área nobre e não conhecem a cidade, precisando usar GPS para se locomover. O gestor municipal afirmou nesta segunda-feira, 28, que é preciso "estender a semana" para dar conta de todas as entregas.

"Somos o 1° PIB a três anos consecutivos. E isso não acontece por acaso. Não é da noite pro dia que você colhe esse resultado. Esse resultado é feito com muito trabalho, com muita dedicação, muito apoio. Esse trabalho é feito com o apoio político dos vereadores. Então é muita coisa, nós vamos ter que estender a semana e os dias pra gente entregar tanta coisa até o final de 2024", disse em lançamento do Programa Mais Fortaleza.