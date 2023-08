Sob comando de Cid, PDT autoriza Evandro a deixar partido e abre caminho para candidatura

“O partido colocou em pauta o pedido de carta de anuência do deputado Evandro Leitão para sair do partido. O partido deliberou, votou e, por praticamente a unanimidade, tendo em vista que não teve nenhum voto contrário e apenas sete abstenções”, disse Aldigueri. A concessão foi aprovada sem nenhum voto contrário, com apenas sete abstenções.

A informação foi confirmada agora há pouco pelo deputado Romeu Aldigueri (PDT), logo após primeira reunião de diretório do PDT Ceará realizada após posse do senador Cid Gomes (PDT) como presidente em exercício da sigla.

O diretório estadual do PDT do Ceará aprovou nesta sexta-feira, 25, uma carta de anuência autorizando o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), a se desfiliar do partido. Com isso, fica livre o caminho para o pedetista se filiar ao PT ou outro partido de olho na eleição de 2024 pela Prefeitura de Fortaleza.

Questionado sobre a decisão, o senador Cid Gomes (PDT) classificou a carta como um “gesto político”. “O diretório entendeu que ele tinha razões de projeto… Ele cogita ser candidato a prefeito de Fortaleza e, na compreensão que ele tinha, e que o diretório também chancela, é que não existiria nenhuma possibilidade de ele ser candidato pelo PDT e, portanto, ele vai ver se consegue esse espaço em outro partido”, disse Cid.

A carta foi pedida de forma remota por Evandro, que participou da reunião do diretório de dentro do carro, por meio do aplicativo Zoom, uma vez que o deputado participava, na noite desta sexta-feira, da cerimônia de posse do novo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida. Após participar da reunião, Evandro seguiu apressado para o evento, evitando falar com a imprensa.

Evandro candidato

A ação segue "roteiro" que vem sendo traçado há algum tempo por deputados do PDT. Conforme antecipou a coluna do jornalista Carlos Mazza, do O POVO, pedetistas já falavam na concessão de “salvo conduto” ao deputado desde julho. A anuência seria seguida por um convite formal da Executiva estadual do PT para a filiação de Evandro ao partido.

Em 16 de agosto, o próprio prefeito José Sarto (PDT) comentou a possibilidade da concessão de cartas de anuência para pedetistas, destacando não ser contra a tese. “Eu, a princípio, não sou a favor de perseguir ninguém. Saia quem quiser, por que quiser”, disse.

Na reunião do PDT desta sexta-feira, uma série de aliados do prefeito estavam presentes, incluindo o deputado estadual Antônio Henrique (PDT) e o secretário Samuel Dias (Infraestrutura). Abordado por jornalistas após o encontro, Samuel não quis dar entrevista.

Atualmente, Evandro é o nome favorito do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para representar o bloco governista na eleição de 2024. Neste contexto, podem servir de abrigo para o deputado tanto o PT quanto outros partidos aliados, como o PSB e o Republicanos.