Bloco Pra Quem Gosta é Bom anima foliões no Centro de Fortaleza

Mesmo com chuva, foliões saíram de casa neste domingo, 26, para curtir a animação do aguardado bloco Pra Quem Gosta é Bom, que se apresentou na Praça dos Correios, no Centro de Fortaleza. Antes, houve apresentação do reisado de Santa Luzia, uma amostra da cultura popular. O evento começou por volta de 12 horas. No “esquenta”, alguns cidadãos aguardavam a chuva passar sob os tetos das lojas. Junto do namorado, Paulo César, de 35 anos, disse que, com chuva ou não, “com certeza” chegaria mais perto do palco. “É só começar a beber, esquentar ‘os couro’ e ir para lá”.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-01-2024: Movimentações de foliões no Pré-Carnaval Pra Quem Gosta é Bom com uma apresentação de Reinado e o bloco de música na Praça Waldemar Falcão . (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

A visão é compartilhada por Davi Medeiros, 25, que estava com a noiva, com quem mora no bairro Jacarecanga. "Acho que a chuva só anima mais o negócio, mas é melhor quando você está melado. A gente se animou ali na coberta, depois veio para cá", contou ele. É a segunda vez do casal curtindo o bloco, e o primeiro rolê carnavalesco dos dois neste ano. "A gente já estava muito animado antes do dia. Estava se preparando, então a chuva não desanimou nem um pingo", explicou Davi, que, assim como a noiva, é natural de Taíba, distrito de São Gonçalo do Amarante, município na Região Metropolitana de Fortaleza.

Rose Freitas, 53, chegou cedo e já estava dançando quando a chuva estava forte e o público, reduzido. Ela contou ter marcado com amigos que, até então, não haviam chegado ainda. “Bora, meu povo, viver!” “A questão não é só Carnaval”, opinou ela, “é viver. Quem é escala seis por um, tem que viver, é (programação) de graça, na praça. Vamos viver”. Usando uma tiara de folhas, Rose se autointitulou “rainha” do Carnaval. “Desde que nasci, minha alma é de Carnaval. Vou fazer um vídeo igual à Mariah Carey (no Natal), saindo do gelo, descongelando para o Carnaval”.