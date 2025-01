Secultfor apresenta projeto de descentralização do Carnaval 2025

Nova gestora da Secultfor, Helena Barbosa, garante realização do Ciclo Carnavalesco 2025 / Crédito: FERNANDA BARROS

O Carnaval de Fortaleza ganha projeto de descentralização das programações durante coletiva de imprensa sobre o Ciclo Carnavalesco de 2025, nesta quinta feira, 23. A secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa junto ao prefeito Evandro Leitão apresentou a ocupação de outros espaços da Cidade durante as festividades que devem acontecer nos meses de fevereiro e março.

"A grande diferença desse Carnaval para os demais é o projeto de descentralização, que está na diretriz do pensamento do governo do nosso prefeito. Carnaval é uma grande ação estruturante, a gente começa já fazendo isso, é uma grande aposta", defendeu a titular.