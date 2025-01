12ª edição dos Jogos Indígenas do Ceará é realizada em São Benedito até domingo, 26

A competição acontece entre os dias 23 e 26 de janeiro. Os atletas vão competir em nove modalidades diferentes / Crédito: Jennifer Pitaguary / Divulgação Sepince

A ancestralidade e o esporte se reúnem na 12ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas do Ceará. O evento acontece desde esta quinta-feira, 23, e segue até domingo, 26, na Aldeia Gameleira do Povo Tapuia-Kariri, em São Benedito, município localizado a 318 km de Fortaleza. Evento é promovido pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Esporte (Sesporte), Secretária dos Povos Indígenas do Ceará (Sepin) e Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza (CDPDH).

De acordo com a Sesporte, este ano, devem participar das atividades mil indígenas, de 21 delegações, formadas por pessoas de 16 etnias pertencentes a 19 municípios do estado do Ceará, dentre elas: Tremembé, Anacé, Tapeba, Pitaguary, Potyguara, Kanindé, Tupinambá, Jenipapo-Kanindé, Gavião, Tabajara, Kalabaça, Kariri, Karão Jaguaribara, Tapuya-Kariri, Tubiba-Tapuia e Karão Jaguaribara.

A programação conta com atividades culturais, incluindo apresentações de danças e músicas típicas. Na 12ª edição, os atletas devem competir em nove modalidades, a partir desta sexta-feira, 24, são elas: futebol, tiro de baladeira, arremesso de lança, cabo de guerra, corrida de 100m, corrida revezada de 400m (Maraca), arco e flecha, queda de braço e corrida da tora. Para participar das competições, os inscritos devem apresentar os documentos de identidade originais, digitalizados ou emitidos pelo GOV.BR (RG, CNH, CTPS ou Carteira Profissional emitida pelo Conselho de Classe). De acordo com o Regulamento Geral, a apresentação apenas da certidão de nascimento não será aceita, exceto em casos de perda do documento, devidamente comprovada por meio de um Boletim de Ocorrência atualizado, com data máxima de três meses.