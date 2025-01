Ceará tem 45 cidades em perigo de chuvas intensas até domingo, 26

O Ceará tem 45 cidades em perigo potencial chuvas intensas até as 10 horas deste domingo, 26, de acordo com alerta meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Conforme publicado pelo Inmet neste sábado, 25, as precipitações devem atingir principalmente o Litoral Norte e a macrorregião da Ibiapaba.

Classificadas como intensas pelo Instituto, as chuvas poderão alcançar até 50 milímetros por dia nas localidades, acompanhadas por ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h). O alerta também sinaliza possibilidade de oscilações de energia elétrica, quedas de galhos de árvores e alagamentos.