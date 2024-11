Manifestantes protestam contra escala 6x1 no Centro de Fortaleza

Líderes sindicais, militantes e trabalhadores se misturam na Praça do Ferreira e pedem a aprovação da PEC que limita a semana de trabalho a 36 horas no País

Líderes sindicais, representantes do movimento Vida Além do Trabalho (VAT) e trabalhadores se misturam na Praça e celebram o avanço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita a semana de trabalho a 36 horas, encabeçada pela deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

Manifestantes se reúnem para protestar contra a escala 6x1 na manhã desta sexta-feira, 15, feriado da Proclamação da República . Ato ocorre na Praça do Ferreira, Centro de Fortaleza , assim como em pelo menos outras 25 cidades, incluindo São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador.

Manifestantes protestam contra escala 6x1 na Praça do Ferreira, Centro de Fortaleza Crédito: Cíntia Duarte

Manifestantes protestam contra escala 6x1 na Praça do Ferreira, Centro de Fortaleza Crédito: Cíntia Duarte

Manifestantes protestam contra escala 6x1 na Praça do Ferreira, Centro de Fortaleza Crédito: Cíntia Duarte

Manifestantes protestam contra escala 6x1 na Praça do Ferreira, Centro de Fortaleza Crédito: Cíntia Duarte

Manifestantes protestam contra escala 6x1 na Praça do Ferreira, Centro de Fortaleza Crédito: Cíntia Duarte

Manifestantes protestam contra escala 6x1 na Praça do Ferreira, Centro de Fortaleza Crédito: Cíntia Duarte

“Está ficando constrangedor para os donos do poder assumirem francamente que são contra a classe trabalhadora. Nossa expectativa é conseguir mais assinaturas, tanto na PEC, quanto na petição pública de apoio”.

“Estamos muito felizes com essa mobilização”, aponta Jéssica Fontenele , líder do VAT. “A gente finalmente conseguiu colocar contra a parede aqueles que fazem falso discurso contra os trabalhadores. É difícil enganar. Ou você é contra ou você é favor”, argumentou ela.

Kazol Fernandes, militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), defende o ato em praça pública: “A gente entende que essa luta não tem que ser travada só numa cúpula, só no parlamento. É uma luta que precisa ser travada nas ruas, com a classe trabalhadora”.

A fortalezense acrescenta que, apesar da PEC ter obtido as assinaturas necessárias para tramitação, “a gente ainda precisa vir às ruas, precisa fazer uma frente, reivindicar a aprovação da proposta”.