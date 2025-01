Governo do Ceará inaugura Zona Viva na Granja Lisboa, em Fortaleza

Unidade tem capacidade de atender até 100 pessoas por dia e fica situada dentro do Residencial Habitacional Leonel Brizola. Esse é o quinto equipamento do porte implantado na Capital , estando os demais situados nos bairros: José Walter (2), Jangurussu (1) e Vila Velha (1).

O Governo do Ceará inaugurou, na tarde desta sexta-feira, 24, o Zona Viva Granja Lisboa, localizado no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Iniciativa vai ofertar cursos diversos e promover atividades de lazer, trazendo como parte de sua estrutura quadra de basquete, brinquedopraça e academia ao ar livre.

Na inauguração, estiveram presentes o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a vice-governadora Jade Romero (MDB) e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). O coordenador técnico do Fortaleza Basquete Cearense, lenda do esporte, Alberto Bial, também esteve no evento.

O local, que comporta espaços como uma Ilha Digital e uma Sala Multiuso, vai iniciar suas atividades disponibilizando diversas formações para os moradores, como de atendente de farmácia, informática básica, depilação, excel, eletricista de baixa tensão e Educação de Jovens e Adultos (Ceja).

"Quantas pessoas moram nesses apartamentos, querem aprender uma profissão, mas, às vezes, o custo é longe, é pago, e a pessoa não tem o tempo ou não tem o dinheiro pra pagar (...) E aí é que aparece a ideia de ter o Zona Viva", discursou na ocasião o governador Elmano.