Ator Jason Isaacs, o Lucius Malfoy, felicita residencial em Fortaleza por 100 dias sem homicídios

O ator britânico Jason Isaacs, intérprete do bruxo Lucius Malfoy, na saga de filmes Harry Potter, deu os parabeéns ao residencial José Euclides, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, pela marca de 100 dias sem homicídios, atingida na última sexta-feira, 24. A congratulação foi feita na tarde deste sábado, 25, durante passagem do ator por Fortaleza para participar do Sana 2025.

O feito foi celebrado por 150 crianças do bairro, que exibiram uma faixa “território vivo: 100 dias sem mortes” em visita ao evento geek. Em breve vídeo divulgado por líderes comunitários, o ator celebra a ausência de homicídios com os dizeres “Parabéns Zona Viva Jangurussu”, ao lado dos pequenos fãs.