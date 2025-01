Oscar: Mariah Carey parabeniza Fernanda Torres por indicação

Por meio da ferramenta Story do Instagram, ela compartilhou nesta quinta-feira, 23, uma publicação que falava sobre as três indicações que o filme recebeu e trazia uma foto da artista brasileira. Na postagem, a cantora escreveu “Parabéns” , em português e inglês.

Mariah também marcou o perfil oficial de Fernanda na rede social, que foi acompanhado de alguns emojis, como o de um coração vermelho. A atriz republicou a postagem em seu próprio stories.

Ainda estou aqui indicado ao Oscar

Nesta quinta-feira, 23, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, foi indicado a três categorias do Oscar 2025: “Melhor Filme”, “Melhor Filme Internacional” e “Melhor Atriz” para Fernanda Torres.

As nomeações foram comemoradas por diversos artistas brasileiros e pelo elenco do filme. Selton Mello, que vive Rubens Paiva na produção, compartilhou no Instagram a felicidade pela indicação e afirmou que eles “entraram para a história”.